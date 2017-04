'Bescherming minderjarige migranten moet topprioriteit EU zijn'

''Het aantal kinderen dat aankomt in de EU is dramatisch gestegen'', aldus vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie woensdag in Brussel. ''Zij zijn het meest kwetsbaar en moeten onze topprioriteit zijn. Dat is zowel onze morele als wettelijke verantwoordelijkheid.”

Een op de drie migranten is onder de achttien jaar. Ze lopen tijdens hun vlucht naar Europa grote risico’s om slachtoffer van geweld, mensensmokkel of uitbuiting te worden.

De commissie heeft een actielijst opgesteld waarbij het identificeren van het kind en familiehereniging bovenaan staan. Er moeten procedures komen voor het rapporteren en uitwisselen van informatie over kinderen die tijdens de reis vermist zijn geraakt.

De kinderbescherming moet vanaf hun aankomst betrokken zijn. Minderjarigen dienen toegang te hebben tot gezondheidszorg, psychosociale hulp, juridische bijstand en onderwijs, ongeacht hun asielstatus.

Niet-begeleide minderjarigen moeten zo snel mogelijk in een pleeggezin worden opgenomen of een voogd toegewezen krijgen.

Amnesty International verwelkomt de actie van de commissie. ''De bescherming van kindvluchtelingen is dringend nodig”, zegt Iverna McGowan van de mensenrechtenorganisatie. ''Tegelijk drong de commissie vorige maand aan op detentie van kinderen in landen waar dat nu niet is toegestaan. Dit bewijst de incoherente benadering van de commissie in het migratiebeleid.”

Oostenrijk

De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern kondigt woensdag aan dat Oostenrijk binnenkort toch mee gaat doen met het verplichte EU-programma om asielzoekers uit Griekenland en Italië op te nemen. Het gaat vooral om vluchtelingen uit Syrië.

De lidstaten kwamen in 2015 een grootschalig herverdelingsprogramma overeen, waarvan Oostenrijk vanwege de grote aantallen migranten die het had opgenomen tot een maand geleden was vrijgesteld.

De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern vindt dat zijn land genoeg heeft gedaan en zei eind vorige maand nog van de afspraken af te willen. De commissie zei toen in een reactie dat een weigering niet zonder gevolgen zou blijven.

Het tempo van de herplaatsingen neemt weliswaar toe, maar sinds september 2015 zijn pas 16.340 asielzoekers verdeeld. Het aantal mensen dat in aanmerking komt is echter fors lager dan destijds verwacht, schrijft de commissie. In Griekenland wachten nu nog zo’n 14.000 kandidaten en in Italië 3500. Als het maandelijkse aantal verder wordt opgeschroefd, is het ''perfect haalbaar’’ om deze groep in september naar andere EU-landen te hebben overgevlogen.

Niet meedoen

Hongarije en Polen doen nog altijd niet mee, terwijl landen als Slowakije, Bulgarije en Kroatië er de kantjes van aflopen. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) riep alle landen woensdag opnieuw op hun ''morele en wettelijke’’ verplichtingen na te komen.

De lidstaten spraken in 2015 ook af 22.500 erkende vluchtelingen over te laten komen uit landen als Turkije, Jordanië en Libanon. Ongeveer twee derde van dit aantal is inmiddels in Europa.

Als onderdeel van de deal met Turkije hebben EU-landen daarnaast nog ruim 4600 Syriërs uit Turkije 'hervestigd'. Oostenrijk en Roemenië gaan ook aan dit programma meewerken, maar zes andere landen hebben nog geen actie ondernomen.