Uitbreiding kraamverlof lijkt voorlopig ijskast in te gaan

Dat blijkt uit een inventarisatie door NU.nl na berichtgeving in Trouw.

Het dagblad schreef woensdagochtend dat de VVD 'aarzelt' of het wel door wil gaan met het wetsvoorstel nu het kabinet demissionair is en er momenteel wordt onderhandeld over een nieuw regeerakkoord.

Een VVD-woordvoerder laat aan NU.nl weten dat het de inzet is om het wetsvoorstel van PvdA-minister Lodewijk Asscher van tafel te halen. Woensdag zal hierover worden beslist. D66 heeft al gezegd de wens van de VVD niet te zullen blokkeren.

Het kabinet besliste eerder al de verlofmogelijkheden voor partners te verlengen van twee naar vijf dagen, maar dat zou dan onbetaald zijn.

Asscher presenteerde onlangs een plan om die drie extra dagen betaald te maken. Diverse partijen aan de onderhandelingstafel zijn echter voorstander van langer verlof voor de vaders.

Invoering

De voorgenomen invoering voor 2019 gaat in ieder geval niet meer gehaald worden als het parlement het wetsvoorstel woensdag controversieel verklaard, zo liet Asscher vorige week al weten.

Later in de ochtend beslist de Kamer of het doorgaat met de behandeling van de wet van Asscher of dat het voorstel op de lange baan wordt geschoven..

De minister liet woensdagochtend op Twitter al zijn ongenoegen blijken over het voornemen van de VVD: "VVD vindt week verlof voor vaders controversieel. Bizar en ouderwets".