Maatschappelijke organisaties willen 100 miljoen voor nationale parken

Negen maatschappelijke organisaties roepen het parlement en het toekomstige kabinet op om structureel steun te geven voor de nationale parken van Nederland. Dat schrijft Trouw woensdag.

De organisaties, waaronder naast de ANWB ook Natuurmonumenten, Landschappen NL en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen daarbij om 100 miljoen waarmee ze de "grondslag willen leggen voor een volwaardig Nederlands stelsel van natuurparken met internationale allure".

Brief

Zo staat het beschreven in de brief die informateur Edith Schippers woensdag krijgt. Volgens de organisaties is het nu of nooit. Volgens de briefschrijvers is er een groot draagvlak voor de natuurgebieden in Nederland maar is er onvoldoende geld.

Het extra geld moet in de komende acht jaar niet alleen gebruikt worden om de parken aantrekkelijk te maken voor toeristen. Het is ook nodig voor herstel van de soortenrijkdom in Nederland, voor vooruitgang van flora en fauna en voor verbetering van de samenhang tussen natuur, landschap en landbouw.

Aantrekkingskracht

"We overvragen niet, het is een bescheiden bedrag. Er moet geld komen om de aantrekkingskracht te verhogen en het toeristische gebruik verder uit te bouwen", zegt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. "

"In de komende jaren wordt de druk op de nationale parken alleen maar groter. Het aantal wandelaars stijgt sterk, het aantal fietsers neemt enorm toe. De parken bieden in principe een groot potentieel, ook voor de werkgelegenheid in de gastvrijheidssector."