'PVV wil in zestig gemeenten meedoen bij gemeenteraadsverkiezingen'

Dat maakt partijleider Geert Wilders bekend, meldt het AD woensdag. Het gaat om gemeenten waar de partij bij eerdere verkiezingen goed gescoord heeft, zoals Spijkenisse, Edam-Volendam en Rucphen.

Wilders heeft bij een aantal gemeenten de kandidatenlijst "al praktisch af", schrijft de krant. Andere gemeenten zouden "nog een slag te maken" hebben.

Afgelopen weekend maakte de PVV al bekend mee te gaan doen in Rotterdam, Urk en de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand.

Momenteel is de partij van Wilders alleen vertegenwoordigd in de gemeenten Den Haag en Almere. In december kondigde Wilders al aan dat zijn partij in 2018 in zo veel mogelijk gemeenten mee wil gaan doen.