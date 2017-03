Voor corruptie veroordeelde Van Rey gaat weer voor raadszetel Roermond

Tegen van Rey loopt een hoger beroep na een veroordeling wegens corruptie. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot een taakstraf van 240 uur.

Van Rey geeft zichzelf desondanks goede kansen voor de verkiezingen. Voor de Midden-Limburgse regionale omroep TVellef zei hij donderdagavond dat er in oktober een boek over hem uit komt. "Dat zal helderheid brengen", zei hij.

De LVR werd in 2013 opgericht nadat de VVD zich afkeerde van Van Rey. De LVR zit als enige partij in de oppositie in Roermond. De andere partijen willen niet met Van Rey in een coalitie zitten. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de LVR is fractievoorzitter Dré Peters.