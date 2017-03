Arib herkozen tot Tweede Kamervoorzitter

Arib bedankte de Kamer voor het vertrouwen dat zij opnieuw krijgt en noemde het voorzitterschap "een grote eer".

Heel verrassend mag de herverkiezing niet genoemd worden. Er meldden zich de afgelopen weken geen tegenkandidaten waardoor de stemming een formaliteit was.

Verschillende Kamerleden roemden Arib voor de wijze waarop zij het afgelopen jaar haar taak als Kamervoorzitter vervuld heeft. Dat er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, moet volgens de VVD, D66 en GroenLinks worden opgevat als een compliment.

Van Miltenburg

Arib nam de hamer begin vorig jaar over van VVD'er Anouchka van Miltenburg wiens voorzitterschap al langer onder vuur lag. Zij stapte uiteindelijk op als gevolg van haar rol in de politieke nasleep van de Teevendeal. Arib won de verkiezing toen van Ton Elias (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Martin Bosma (PVV).

Geheel onomstreden was haar kandidatuur vorig jaar niet. De PVV had openlijk kritiek op haar Marokkaanse achtergrond en VVD'ers klaagden anoniem over onder andere haar "Marokkaanse tongval".

PVV

Van die kritiek is niets meer over. Arib is een sterk Kamervoorzitter gebleken die de orde en rust in het debat heeft doen terugkeren. PVV'er Dion Graus noemde Arib onlangs nog "de beste Kamervoorzitter" die hij heeft meegemaakt.

PVV'er Fleur Agema beklaagde zich er in het debat over de benoeming nog over dat er niets te kiezen zou zijn, omdat er geen tegenkandidaten waren. Volgens verschillende fracties in de Kamer had de PVV zelf een kandidaat naar voren kunnen schuiven zodat er wel wat te kiezen zou zijn.