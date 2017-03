Khadija Arib kan aanblijven als voorzitter Tweede Kamer

Andere Kamerleden konden zich tot 10.00 melden. Woensdag zal de Kamer haar voorzitterschap bekrachtigen.

In haar kandidaatstellingsbrief zegt Arib de komende periode te willen werken aan de actieve informatieplicht van het kabinet aan de Kamer.

"Het kabinet is soms te terughoudend met het verstrekken van informatie", aldus de voorzitter. Ze dringt aan op nieuwe afspraken over hoe de informatievoorziening tussen Kamer en kabinet wordt ingevuld.

Verder wil ze er als voorzitter in de komende periode voor zorgen dat het Kamerwerk door kan gaan tijdens de enorme verbouwing van het Binnenhof. "Mijn voornaamste zorg is dat het parlementaire proces ongehinderd door kan gaan, maar ook dat het Kamerwerk zichtbaar blijft. Transparantie hoort bij een parlementaire democratie, ook in tijden van verbouwing."

Ook wil ze de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer professionaliseren.

Van Miltenburg

Arib nam begin vorig jaar het stokje over van Anouchka van Miltenburg (VVD). Ze won toen de strijd om de voorzittershamer van Ton Elias (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Martin Bosma (PVV).

Met name de PVV had kritiek op de voorzitter vanwege haar Marokkaanse achtergrond en dubbele nationaliteit. Die kritiek verstomde toen Arib een sterk voorzitter bleek. Vorig jaar stelde PVV-Kamerlid Dion Graus zelfs dat Arib de beste voorzitter is die hij ooit heeft meegemaakt.

Maandag zei Bosma zich niet opnieuw te kandideren. Hij stelt geen kans te maken vanwege het "cordon sanitaire" rond zijn partij.

Voor de PvdA betekent het voorzitterschap van Arib er in de komende fase wel voor dat de andere Kamerleden het drukker krijgen. In de vorige kabinetsperiode had de PvdA aan het eind nog 35 zetels over. Na de verkiezingen van afgelopen 15 maart zijn dat er nog slechts negen.