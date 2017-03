Jeroen Dijsselbloem doelwit van Griekse bombrief

Hij wilde verder niets meedelen.

De bombrieven waren volgens Griekse bronnen gericht aan verschillende politici en andere bekende figuren, onder meer bij de EU en de ECB. Ook de Griekse oud-minister professor Gikas Hardouvelis wordt genoemd. Wie de afzender is, wordt nog onderzocht.

Eerder kwamen bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs bombrieven terecht. Donderdag raakte een IMF-medewerkster gewond bij het openen van zo'n brief. Die bombrief was gericht aan de Europese vertegenwoordiger van het IMF, Jeffrey Franks.

Griekenland

Bombrieven en bompakketten zijn een beproefd middel in Griekenland voor terroristische aanslagen. In 2010 werden er vanuit Griekenland naar buitenlandse instanties en regeringsleiders bompakketten gestuurd. Toen was onder meer de Nederlandse ambassade in Athene doelwit.

De aanslagen werden destijds door de politie gelinkt aan de extreemlinkse beweging met de naam Samenzwering van de Cellen van het Vuur. Deze organisatie dook in 2008 op in Athene en pleegde voornamelijk kleine aanslagen op overheidsgebouwen en huizen van politici.

In 2010 ging het om zo'n veertien pakketjes met explosieven in uitgeholde boeken en dossiers.