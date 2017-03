ChristenUnie wil wraakporno strafbaar stellen

"Bij dit relatief nieuwe fenomeen moet je een grens markeren en bewaken. Ook via het strafrecht", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een interview met NU.nl.

Er zijn meerdere incidenten geweest waarbij vaak jonge mensen zich van het leven hebben beroofd nadat zij door anderen werden geconfronteerd met naaktfoto's of ander onthullend beeldmateriaal. Segers noemt het voorbeeld van Amanda Todd, de Canadese tiener die in 2012 zelfmoord pleegde nadat zij vier jaar lang digitaal werd lastig gevallen en nadat er naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media.

Todd is volgens justitie één van de slachtoffers van Aydin C., een Nederlander die wordt verdacht van onder meer zedenmisdrijven, oplichting van vijf homoseksuele mannen en afpersing van 34 minderjarige meisjes.

Meer recent kwam Patricia Paay in het nieuws vanwege het uitlekken van twee seksvideo's waarin Paay is te zien.

Versnipperd

"Nu is de aandacht in de wetgeving versnipperd", zegt Segers. "Je moet dit met verschillende artikelen aanpakken. We kunnen de strafmaat nog niet verhogen. We hebben aparte strafbaarstelling van het verspreiden van wraakporno nodig, met een hogere strafmaat."

Nu is de drempel voor het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan volgens de ChristenUnie-leider hoog. "

"Het zou helpen als we het eenvoudiger maken en in één artikel vatten met een hogere strafmaat van maximaal twee jaar."

Van een nieuwe wet moet ook een preventieve werking uitgaan. "Een sterke waarschuwing aan iedereen die naaktfoto's van een ander heeft: dit is zo privé en kwetsbaar. Dat moet je voor jezelf houden en niet verspreiden via internet", aldus Segers.

