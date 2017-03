Tichelaar treedt af als commissaris van de Koning in Drenthe

Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten. Hij zei niet genoeg vertrouwen van de partijen in de Staten te ervaren om door te gaan in zijn functie.

De mededeling van de PvdA'er was opvallend, omdat hij tijdens de eerste helft van het debat kenbaar maakte te willen aanblijven en diep door het stof ging om dat te bereiken.

Na zijn aankondiging verliet Tichelaar het pand en werd het debat beëindigd. Hij had al eerder gezegd niet beschikbaar te zijn voor gesprekken met de pers.

"We beschouwen het als een verlies voor Drenthe dat een strijder voor de Drentse zaak afscheid neemt", zei PvdA-gedeputeerde Cees Bijl na afloop. Hij sprak over grote verslagenheid bij het college en respect voor de beslissing van Tichelaar. "We kunnen zeggen dat Jacques Tichelaar heel veel voor Drenthe heeft betekend, maar dat hij voor zichzelf niet voldoende steun ervaart om daarmee door te gaan."

Zware druk

Tijdens die eerste helft van het spoeddebat kreeg Tichelaar woensdagmiddag zware kritiek te verduren, zowel van de coalitie waar zijn eigen PvdA deel van uitmaakt als van de oppositie. Zelf zei Tichelaar dat hij wilde aanblijven en vroeg hij de partijen in de Staten hem het benodigde vertrouwen te laten terugverdienen.

Toen het debat woensdagavond werd hervat, na een schorsing van een uur waarin de partijen zich konden beraden, kondigde Tichelaar zijn aftreden aan. Hij zei het vertrouwen dat hij nodig achtte voor zijn aanblijven niet te hebben gezien tijdens de eerste helft. "En daarom stap ik per direct op."

Naast de kwestie rond de aanbesteding noemde Tichelaar zijn gezondheid en zijn familie als reden om op te stappen.

Aanbesteding

Tichelaar kwam afgelopen weekend in opspraak, nadat uit berichtgeving in Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bleek dat hij het interieurbedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg had voorgedragen voor de herinrichtingadvies van Huize Tetrode, dat eigendom is van de provincie.

Die opdracht was al aan een andere interieurontwerper gegeven door de nieuwe huurder van het pand, maar werd ingetrokken toen bleek dat het de taak van de provincie was. Tichelaar noemde vervolgens de naam van het bedrijf van zijn schoonzus, interieurontwerper Karin Klinkenberg.

Tijdens het debat op woensdag zei hij dat te hebben gedaan als "voorbeeld en suggestie" en bood hij daar zijn excuses voor aan.

"Er werd tien maanden geklooid. Er gebeurde niks in Huize Tetrode", aldus Tichelaar. "En toen heb ik gezegd: ik wil heel snel een schets op tafel. En toen - en dat had ik nooit moeten doen - heb ik drie namen van bedrijven genoemd."

Zwager

In 2013 raakte Tichelaar al een keer in opspraak toen hij zich als bemiddelaar bemoeide met een conflict tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Zijn zwager eiste toen 1,5 miljoen euro van de gemeente.

Tichelaar gaf later toe dat hij zich beter niet had kunnen mengen in het conflict maar dat hij "zuiver en integer" te werk was gegaan. Hij beloofde toen aan de Provinciale Staten zich niet meer te bemoeien met zaken waar mogelijk een familielid bij betrokken was.