Ombudsman EU onderzoekt baan Barroso bij bank

Het ethische comité van de Europese Commissie oordeelde vorig jaar oktober dat Barroso de gedragscode niet had overtreden, omdat hij de 'afkoelingsperiode’ van achttien maanden in acht had genomen.

Wel erkende het comité toentertijd dat de EU reputatieschade heeft opgelopen. O’Reilly zei destijds twijfels te hebben bij de diepgang van het onderzoek. Barroso is bestuursvoorzitter bij Goldman Sachs International, het grootste dochterbedrijf van Goldman, in Londen.

Klacht

Kwade oud-commissiewerknemers dienden begin deze maand een klacht in bij de ombudsman. Zij willen een grondiger onderzoek naar hoe de commissie is omgegaan met hun klachten over de volgens hen schandalige overstap van Barroso.

O’Reilly liet dinsdag weten dat verzoek in te willigen. Zij wil voor eind maart een reactie van de commissie. Die is bereid mee te werken, aldus een woordvoerder.