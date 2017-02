'Tichelaar erkent voordragen schoonzus voor restauratie provincie-gebouw'

Dat zegt hij in een brief aan de Provinciale Staten die de Volkskrant en Dagblad van het Noorden in bezit hebben.

Vrijdag zei Tichelaar nog bij RTV Drenthe dat hij zijn zus niet had voorgedragen en niet om advies had gevraagd voor de herinrichting van Huize Tetrode in Assen. Aanvankelijk had de nieuwe huurder van het pand een andere ontwerpster de opdracht gegeven. Toen uiteindelijk bleek dat het niet de taak van de huurder, maar van de provincie was, werd die opdracht ingetrokken.

Omdat in 2015 de renovatie nog niet op gang kwam, werden namen voorgedragen om met spoed alsnog een ontwerp te realiseren. Daarbij noemde Tichelaar het interieurbedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg, Klinkenberg-SO, en Roodbergen Dolfsma. Klinkenberg verdiende aan de opdracht uiteindelijk 3.105 euro.

Tichelaar stelt in de brief dat het nooit zijn intentie was om sturend op te treden en betreurt dat er commotie is ontstaan. "Het optreden van de CdK is ook niet als sturend ervaren door de ambtelijke organisatie."

In de brief schrijft hij bovendien dat hij niet de integriteitscode van de provincie, om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, heeft geschonden. Wel vermeldde hij bij het voordragen de familieband niet. Toen deze band bekend werd, is de opdracht afgerond.

Leden van het provinciebestuur in Drenthe houden woensdag een debat over de kwestie.

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat Tichelaar in opspraak komt. In 2013 bemoeide hij zich als bemiddelaar met een conflict tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Zijn zwager wilde toen 1,5 miljoen euro van de gemeente krijgen.

Later gaf hij toe dat hij zich beter niet had kunnen mengen in het conflict, maar dat hij wel "zuiver en integer" handelde.