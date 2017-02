'Drentse Commissaris van de Koning schendt opnieuw integriteitscode'

Tichelaar zou zijn schoonzus, interieurontwerpster Karin Klinkenberg, naar voren hebben geschoven voor het herinrichtingsadvies van Huize Tetenrode dat eigendom is van de provincie, dat melden de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden na gezamenlijk onderzoek.

De opdracht voor het herinrichtingsadvies was eerst aan een ander toegekend, totdat Tichelaar intervenieerde. De CvdK ontkent dat er sprake is van integriteitsschending. "Pas later in het traject, bij het maken van de afspraken voor de eerste presentatie, werd ambtelijk duidelijk dat het om familie ging", aldus Tichelaar.

Uit een e-mail in handen van de kranten blijkt wat anders. De huisvestingscoördinator van de provincie schreef: "Onze CdK had intussen aan mijn collega gevraagd om wat te gaan doen en heeft interieuradviseur Karin Klinkenberg gevraagd te adviseren".

Coevorden

In 2013 raakte Tichelaar al een keer in opspraak toen hij zich als bemiddelaar bemoeide met een conflict tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Zijn zwager eiste toen 1,5 miljoen euro van de gemeente.

Tichelaar gaf later toe dat hij zich beter niet had kunnen mengen in het conflict maar dat hij "zuiver en integer" te werk was gegaan. Hij beloofde toen aan de Provinciale Staten zich niet meer te bemoeien met zaken waar mogelijk een familielid bij betrokken was.

Volgens de twee kranten hebben meerdere betrokkenen nu bevestigd dat de invloed van Tichelaar in die zaak ook groter was dan hij in 2013 aan de Provinciale Staten voorspiegelde.