Denk-lijsttrekker Kuzu denkt dat artsen allochtone ouderen eerder laat sterven

Dat zei hij in een woensdag geplaatste video op Facebook. Kuzu zegt signalen te hebben gekregen van artsen en medisch specialisten dat bij allochtone ouderen "de stekker er sneller wordt uitgetrokken" dan bij mensen zonder migrantenachtergrond.

Kuzu denkt dat de taalbarrière een van de redenen is dat levensreddende behandelingen worden stopgezet. "Mensen van de eerste generatie hebben een taalprobleem. De medisch specialist geeft dan een opdracht: knipper met je ogen. Maar als de persoon dat niet verstaat en de opdracht niet opvolgt, dan zeggen ze: ja, dit heeft geen zin trek de stekker er maar uit", aldus Kuzu.

Een arts die de taal wel spreekt ervaart die problemen niet, stelt de Denk-voorman. Kuzu zegt gevallen te kennen waarbij de instructies van een Turkssprekende medisch specialisten wel zijn opgevolgd door patiënten.

'Geen onderbouwing'

Voorzitter van de artsenfederatie KNMG René Héman herkent het beeld dat Kuzu schetst niet. "De gedane bewering herkennen wij zeker niet. Als Denk met een deugdelijke onderbouwing komt, gaan we hier serieus naar kijken. We nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle verschillende levensbeschouwingen mee."

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sluit zich aan bij de artsenkoepel. Een woordvoerder noemt de uitlatingen "uitzonderlijk, opmerkelijk en niet goed onderbouwd." "Artsen leggen de eed van Hippocrates af, waarin zij beloven geen onderscheid te maken tussen mensen die ziek zijn. Je helpt altijd een zieke. Wanneer iemand de taal niet machtig is, is er altijd een tolk of mantelzorger aanwezig", aldus de NVZ.

Kuzu was niet bereikbaar voor een toelichting.