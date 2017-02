Kabinet wil overnames telecombedrijven voorkomen

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) dient daarvoor donderdag een wetsvoorstel in. Het gaat niet alleen om aanbieders van telefonie, maar ook om internetknooppunten, datacentra, hosting en certificeringsdiensten.

"Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde", aldus het ministerie donderdag in een persbericht. "Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade."

Kamp verklaart dat Nederland profiteert van een open economie, maar dat Nederland geen baat heeft bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, te boek staan als financieel kwestbaar of een niet-transparante eigendomsstructuur hebben.

KPN

In 2013 probeerde het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil van miljardair Carlos Slim nog KPN over te nemen. Het kabinet kon de overname destijds niet voorkomen en het was uiteindelijk KPN zelf die een overname wist af te wenden.

Eind vorig jaar mengde de Nederlandse regering zich nog in het overnamebod van het Belgische staatsbedrijf Bpost op PostNL. De overname raakte uiteindelijk van de baan.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of voor andere bedrijfstakken zoals in de chemie ook extra regelgeving nodig is.