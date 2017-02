VVD blijft kritisch op voorstel reguleren wietteelt

Volgens de VVD is het nog onduidelijk of de legalisering criminaliteit zal beperken of in de hand zal werken. "We weten niet wat de gevolgen van illegale straathandel met dit voorstel zal zijn", zegt VVD-Kamerlid Foort van Oosten. Hij zal zijn partij adviseren tegen de wet te stemmen.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder op de dag weten kritisch te zijn op het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij verdedigde haar plannen dinsdag in de Tweede Kamer.

Het reguleren van de wietteelt ondermijnt de legitimiteit van het overheidsoptreden, aldus het OM. Van Oosten vindt dat een cruciaal element. "Daar wil ik niet zomaar aan voorbij gaan."

De VVD'er stipt ook het probleem aan dat grensregio's mogelijk worden overspoeld met drugstoeristen uit het buitenland.

Tot slot heeft de liberaal vragen over hoe er wordt omgegaan met criminelen die met overheidstoestemming willen telen. De VVD zit niet te wachten op verwevenheid met de georganiseerde misdaad.

Overigens stemde het VVD-partijcongres in november nog in met een voorstel om de teelt op de één of andere manier te reguleren.

Meerderheid

In september tekende zich voor het eerst een meerderheid af voor het reguleren van de wietteelt. De PvdA was net zoals coalitiegenoot VVD tegen, maar veranderde in het najaar van gedachte.

SP, GroenLinks, VNL, Denk, PvdD, 50Plus en de onafhankelijke Kamerleden Johan Houwers en Norbert Klein steunen het voorstel in principe eveneens.

Er wordt al veertig jaar gesproken over de verwarrende situatie dat wietteelt en -inkoop illegaal is, maar de verkoop en het gebruik ervan wordt gedoogd.

Dieptepunt

Naast de VVD zijn ook het CDA en de ChristenUnie kritisch op het D66-voorstel. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het zelfs een dieptepunt in haar carrière als parlementariër als de wet in de Tweede Kamer wordt aangenomen.

Volgens Van Toorenburg wordt vanuit de verslavingszorg wiet aangeduid als een sluipmoordenaar. Maar, zo werpt Bergkamp tegen, uit diezelfde hoek klinkt juist de roep om regulering.

"Wij erkennen dat er een risicogroep is, maar wij denken anders over de oplossing", aldus Bergkamp. Die oplossing luidt volgens D66: preventie, voorlichting en ontmoediging.

Blowverbod

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt wiet "iets heel beroerds". Hij heeft van dichtbij gezien hoe het roken van cannabis bij mensen tot een drugsverslaving leidde. Eerder op de dag pleitte Segers voor een blowverbod op straat.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft als adviseur vanuit het kabinet vragen over de financiële onderbouwing. De beoogde besparing van 130 miljoen euro die de wietteelt zou opleveren als het uit de illegaliteit wordt gehaald, noemt Blok niet plausibel.

Het kabinet is nooit enthousiast geweest over het reguleren van de wietteelt. "Het spul van tegenwoordig is troep, waarvan we weten dat het heel slecht is voor je gezondheid", liet premier Mark Rutte in september weten.

Overheidstaak

Bergkamp ziet het als een overheidstaak dat ongezonde producten zo verantwoord en veilig mogelijk worden gebruikt. Dat betekent geen reclame voor wiet en geen verkoop voor jongeren onder de achttien.

Tegen partijen die de wietteelt en het gebruik ervan volledig willen verbieden en verbannen zegt Bergkamp: "geen wiet bestaat niet".

Ze heeft overigens niet de illusie dat met haar wetsvoorstel de illegaliteit rondom de wietteelt en -export verdwijnt. Die zal er altijd zijn, ook met regulering. "We maken het voor criminelen wel minder aantrekkelijk", aldus Bergkamp. Ze wil met de overheidsbemoeienis grip op de situatie krijgen.

Er zitten natuurlijk ook gezondheidsrisico's aan cannabisgebruik, erkent ook D66. Zo kunnen rokers psychische klachten krijgen. Maar Bergkamp nuanceert die enigszins door erop te wijzen dat andere genotsmiddelen die je wel legaal kunt kopen zoals tabak en alcohol veel schadelijker zijn.

Volgende week wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in stemming gebracht. Daarna buigt de Eerste Kamer zich over de plannen.