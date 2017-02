D66 en PvdA willen miljarden voor kleinere klassen en meer leraren

D66 wil in totaal 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs, de PvdA 5 miljard. Bij de sociaaldemocraten gaat de helft van dat bedrag naar een investeringsbank voor innovatie.

D66 ziet kleinere klassen en meer leraren als belangrijkste voorwaarden. "Als vader zie ik wat een plofklas voor kinderen en leraren betekent", betoogt D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens de voorman hebben leraren meer tijd nodig om hun lessen voor te bereiden en aandacht te besteden voor individuele kinderen. Volgens D66 zegt 86 procent van de leraren dat ze te weinig tijd hebben daarvoor.

In een persbericht stellen de democraten dat meer dan 130.000 leerlingen in een klas zitten met dertig of meer klasgenoten. D66 wil dat aantal terugbrengen naar maximaal 24. "Als leraar kan je nu eenmaal in een klas met 34 leerlingen niet elk kind de aandacht geven die hij of zij verdient", aldus Pechtold.

Salarissen

De PvdA wil de salarissen in het basisonderwijs met 3,25 procent omhoog, in het voortgezet onderwijs met 3,5 procent. Dit kost 700 miljoen.

Ook moet er volgens de sociaaldemocraten voor 500 miljoen worden geïnvesteerd in extra leraren om de werkdruk omlaag te brengen.

Daarnaast wil de PvdA jaarlijks 2,5 miljard in een investeringsbank stoppen om te investeren in innovatie. "De bank investeert waar andere banken het nu te vaak laten afweten; in duurzame energie, in verduurzaming van de bebouwde omgeving, in zelfrijdende elektrische auto's en in innovatieve energieconcepten. Met het eigen vermogen van 10 miljard kan een veelvoud aan investeringen worden aangegaan", aldus de PvdA.

Verder wil de partij extra geld beschikbaar maken zodat mensen die al aan het werk zijn alsnog een studie kunnen doen. Ook moet het mogelijk worden om een tweede studie te doen tegen hetzelfde lage tarief als de eerste studie.

Voormalig partijleider Diederik Samsom stelde een jaar geleden al dat het volgende kabinet tien miljard extra moet investeren in het onderwijs.