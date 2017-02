Oppositie maakt gehakt van VVD-voorstel verpleeghuiszorg

Onder andere SP en GroenLinks zeiden dat de liberalen zich, na jaren van bezuinigingen, moeten schamen dat ze vlak voor de verkiezingen met dit voorstel komen.

Het voorstel werd dinsdag gedaan door premier Mark Rutte in een interview met het AD, maar het was woensdag in een debat Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD) die het moest ontgelden.

Fleur Agema van de PVV noemde het voorstel ''achterbaks''. Volgens haar zijn ouderen voor de VVD ''alleen campagnemateriaal''. Ook Renske Leijten van de SP was niet bepaald onder de indruk van het VVD-plan. ''Ga je schamen!'', beet ze Potters toe.

Vera Bergkamp van D66 vroeg staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), die in het kabinet over de verpleeghuiszorg gaat, wanneer hij hoorde van het VVD-voorstel. Maar de bewindsman liet zich geen commentaar ontlokken.''Ik was niet betrokken bij de opstelling of de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de VVD'', aldus Van Rijn.

Wel zei hij in algemene zin blij te zijn als partijen meer geld beschikbaar willen stellen voor verpleeghuizen. ''Het gaat niet om het moment van de bekering, maar om de bekering. Dat lijkt me een goede zaak.''

Demonstratief

Toen Kamerlid Potters op het einde van het debat Van Rijn vroeg wat hij vond van het voorstel van de VVD leidde dat tot schamperende reacties van Kamerleden. Enkelen liepen demonstratief zelfs de zaal uit voordat het debat officieel werd beëindigd.

Het huidige kabinet trok onlangs al 100 miljoen euro uit voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen. Alle partijen in de Kamer schaarden zich eind vorig jaar achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest voor ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers volgt.