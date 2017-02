Wiebes noemt anoniem melden misstanden fiscus pijnlijk

"Dit is onaanvaardbaar voor een organisatie die voor zijn verbeteringen vooral afhankelijk is van de eigen medewerkers", schrijft Wiebes woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige week bracht Zembla aan het licht dat de gegevens van miljoenen belastingbetalers en bedrijven mogelijk in verkeerde handen terecht zijn gekomen.

De beveiligingsmaatregelen van de zogeheten Broedkamer, een nieuwe afdeling waarin geëxperimenteerd wordt om fraude efficiënter op te sporen, schoot tussen 2013 en 2016 mogelijk tekort.

Ook zou er gesjoemeld zijn met de aanbesteding van de ondersteuning van de Broedkamer.

Extra maatregelen

Wiebes roept de werknemers die hun zorgen in Zembla uiten op hun informatie, desnoods anoniem, te delen met een nog op te richten onafhankelijk meldpunt binnen de Belastingdienst.

Wiebes noemt de aantijgingen in Zembla ernstig. "Hoewel op dit moment niet vaststaat dat regels zouden zijn overtreden, moeten signalen als deze uiterst serieus worden genomen."

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de kwestie. Ook Wiebes laat de zaak onderzoeken en kondigt extra maatregelen aan zodat risico's maximaal worden uitgesloten.

Met die maatregelen komt er "een extra slot op de deur wat betreft de gegevensbeveiliging en aanbestedingen", aldus Wiebes.

Leiding

In de uitzending worden ook zorgen geuit over de manier van leidinggeven bij de Belastingdienst. Er zou geen ruimte zijn voor kritiek.

Dit is in lijn met een recent gepubliceerd onderzoek naar de cultuur binnen de fiscus. Eén van de conclusies luidt dat de afstand tussen de werkvloer en het management te groot is. Wiebes onderschrijft dit ook.

De bewindsman wil die verbinding zo snel mogelijk herstellen. De Belastingdienst was al van plan dit jaar een medewerkersonderzoek te houden waarin de werkcultuur aan bod komt.

Donderdag debatteert Wiebes met de Tweede Kamer over de beveiligingsrisico's bij de Belastingdienst.