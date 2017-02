Denk sleept NRC Handelsblad voor de rechter om publicaties over Öztürk

Dat maakt de partij dinsdag bekend.

In juni berichtte de krant dat twee zorginstellingen Öztürk ervan zouden verdenken laakbaar te hebben gehandeld bij zakelijke transacties in de tijd dat hij nog geen Kamerlid was. Özturk noemt de berichtgeving ''onwaar en suggestief''.

In juli werd bekend dat de Utrechtse zorginstelling Reinaerde geen aanleiding zag voor nader onderzoek naar de gunning van een opdracht in 2007. In december bleek dat ook bij de verkoop van een pand door de instelling Daelzicht aan Öztürk geen verwijten werden gemaakt.

Verstek

Öztürk zegt tegen NU.nl dat hij de zaak voor de Raad voor de Journalistiek wilde afhandelen, maar dat NRC verstek laat gaan waardoor de zitting niet niet kan plaatsvinden. "Ik heb ze de gelegenheid gegeven de zaak netjes af te handelen. Nu moet ik wel naar de rechter om mijn gelijk te halen", aldus Öztürk.

Navraag bij NRC Handelsblad leert dat de Raad voor de Journalistiek de zitting heeft verschoven naar 24 maart. "Dat wij verstek laten gaan is echt onzin", zegt NRC-journalist Joep Dohmen. "NRC Handelsblad onderschrijft de Raad voor de Journalistiek en wij laten nooit verstek gaan."

De Raad voor de Journalistiek bevestigt dat de zitting is verplaatst. "Het kan voorkomen dat een van de beide partijen verhinderd is", zegt de Raad die daaraan toevoegt dat Öztürk hierover is geïnformeerd.