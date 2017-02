Rutte wil twee miljard euro apart zetten voor betere verpleeghuizen

De verpleeghuizen zullen zelf moeten aangeven waaraan ze het geld willen besteden. Dat zal verschillen per verpleeghuis, legt Rutte uit in de krant. "Dat geld moet natuurlijk niet naar een lease-auto voor de directeur."

De twee miljard is hetzelfde bedrag waarvoor Hugo Borsto en Carin Gaemers pleitten in hun manifest Scherp op Ouderenzorg. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het bedrag haalbaar vanwege de economische groei.

"We willen het geld in ieder geval reserveren: 1,9 miljard tot 2 miljard. We zeggen er wel meteen bij; of we dat geld nodig hebben zullen we zien", vervolgt Rutte. "Het is geen belofte, want het hangt af van de formatie en wat de verpleeghuizen nodig hebben. Het is wel onze inzet."

Verpleeghuizen krijgen bovendien niet zomaar het geld. "Ze moeten onbureaucratisch duidelijke plannen opstellen", zegt de premier. Zorgkantoren moeten de aanvragen van verpleeghuizen beoordelen.

Motie

Het huidige kabinet heeft al 100 miljoen uitgetrokken voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen. Alle partijen in de Kamer schaarden zich eind vorig jaar achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest volgt.

Uit een peiling van NU.nl onder bijna 2.000 respondenten blijkt dat zorg en gezondheid een van de belangrijke thema's wordt voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. Maar liefst 63 procent van de respondenten noemde dit als één van de hoofdthema's.