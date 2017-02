Pechtold hekelt tweet Wilders over pro-shariademonstratie

"Vandaag stuurde Geert Wilders een afbeelding de wereld in waarin hij mij neerzet als terroristenvriend", schrijft Pechtold maandag op zijn facebookpagina.

Op de foto is te zien hoe het hoofd van Pechtold is geplakt op het lichaam van een demonstrant die een bord vasthoudt met de tekst: "Islam will dominante the world".

Pechtold was echter niet op de demonstratie aanwezig.

Creatief

"Vaak kan ik wel lachen om mensen die creatief zijn met plaatjes op internet. Maar deze keer niet. Niet omdat ik er zelf niet tegen zou kunnen, ik ben niet van suiker. Maar omdat het mensen op verkeerde ideeën kan brengen", aldus Pechtold maandag.

Hij verwijst naar de doodsbedreiging die hij onlangs ontving van een PVV-aanhanger. Pechtold besloot de zaak voor de rechter te brengen, omdat hij "het niet normaal wil gaan vinden dat we in dit land zo met elkaar omgaan."

In zijn facebookpost gaat hij ook in op de impact die dit soort uitlatingen van Wilders op hem en zijn omgeving kunnen hebben. "Ook deze afbeelding zien mijn kinderen. De onrust, de vragen bij hen kan ik wel wegnemen. Maar in tijden van nepnieuws en alternatieve feiten is niet te overzien wat zo'n nepafbeelding verder voor gevolgen kan hebben", aldus Pechtold.