Dertien landen steunen abortusfonds Ploumen

Ook internationale organisaties hebben zich achter het initiatief geschaard.

Canada, België, Luxemburg, Zweden en Finland hebben publiekelijk hun steun voor het fonds uitgesproken. De andere landen treden later naar buiten. Ploumen zou een internationaal popconcert toejuichen om meer geld in te zamelen, liet ze vrijdag blijken in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Het kabinet stort 10 miljoen euro in het fonds. Op 2 maart is er in België een internationale conferentie over het onderwerp. Dan maken de andere landen bekend hoeveel geld ze in het fonds gaan steken.

Trump

Door het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump lopen hulporganisaties die helpen bij gezinsplanning in arme landen, maar ook de mogelijkheid van een veilige abortus aanbieden, 600 miljoen dollar per jaar mis. Het fonds moet de hulporganisaties gaan compenseren voor het verlies aan inkomsten.

Internationaal is er veel aandacht voor het initiatief van de minister. Ook veel particulieren willen geld geven. Daarvoor is een website opgezet waar mensen intussen al meer dan 140.000 euro op hebben gestort.