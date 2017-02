28 partijen doen mee aan Tweede Kamerverkiezingen

Van de 31 partijen die zich maandag hadden aangemeld, zijn er drie afgevallen, waaronder Trots op Nederland, de Vrouwenpartij en Respect. Zij betaalden geen waarborgsom. Dat maakte de Kiesraad vrijdag bekend. Aan de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee.

De Kiesraad (het centraal stembureau) had dit eigenlijk 16.00 uur bekend willen maken, maar stelde het besluit iets uit, omdat de raad meer tijd nodig had om alle informatie te verwerken. Sommige partijen leverden pas op het laatste moment de benodigde documenten in.

Partijen die mee willen doen, moesten maandag hun kandidatenlijst en andere papieren inleveren. Dinsdag maakte de Kiesraad bekend dat 31 partijen dat hadden gedaan.

Bij negentien partijen, waaronder het CDA, werden echter tekortkomingen geconstateerd. Zij hadden nog tot deze vrijdag 15.00 uur de tijd om alle formaliteiten op orde te maken.

Stemmers buitenland

Ruim 70.000 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich tot nu toe aangemeld om een stem uit te kunnen brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen en de teller loopt nog. De inschrijving is weliswaar gesloten, maar de gemeente Den Haag is nog druk bezig de aanmeldingen te tellen.

Volgende week wordt duidelijk hoeveel mensen zich precies hebben laten registreren voor de verkiezingen op 15 maart. Vooral partijen als VVD en D66 hebben doorgaans veel aanhang in het buitenland.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 lieten ruim 40.000 kiezers in het buitenland zich registreren. Het opkomstpercentage lag met ruim 88 procent (bijna 36.000 stemmen) zeer hoog.