Rutte noemt inreisverbod Trump 'op papier discriminerend'

"Deze maatregel wijzen wij af", aldus Rutte donderdag in het debat over het decreet van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

De Tweede Kamer had de premier naar de Kamer geroepen om stelling te nemen. Dinsdag in het Vragenuur stuurde de premier nog minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) naar de Kamer om het kabinetsstandpunt te verdedigen.

"Wij nemen hier fors afstand van", zei Koenders dinsdag, maar dat was voor een deel van de Kamer onvoldoende.

De PvdA hekelde de onzichtbaarheid van de premier in de afgelopen dagen. "Het inreisverbod vroeg om een stevige reactie van de premier. Zowel politiek, als moreel", zei PvdA'er Michiel Servaes donderdag.

'Beschaafd land'

In het debat benadrukte Rutte dat Koenders zijn uitspraken deed namens het kabinet. Hij voegde daaraan toe dat het beoordelen van groepen mensen, in plaats van individuen, "gewoon discriminerend" is. Maar hij realiseert zich dat er zorgen zijn dat er tussen groepen migranten terroristen zitten.

"Wij zijn een beschaafd land en zullen openstaan voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld", zei de premier, die eraan toevoegde dat het belangrijk is dat er goed gescreend wordt.

Trumps decreet gaat volgens Rutte daarom in tegen de waarden van de westerse wereld en helpt bovendien niet in de strijd tegen terrorisme, omdat ook de Nederlandse militairen leunen op samenwerking van de lokale bevolking zoals de Koerdische strijders in Irak.

Volgens Rutte plaatst het inreisverbod deze groepen mensen voor een dilemma voor welke kant zij moeten kiezen in de strijd tegen terreur. "Het duwt mensen naar de verkeerde keuze", zei de premier.

Als gevolg van de maatregel van Trump besloot het kabinet dinsdag de onderhandelingen met de VS over Amerikaanse grenscontroles op Schiphol voorlopig op te schorten.