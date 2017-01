Kabinet schort overleg met VS over controles op Schiphol op

Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders dinsdag bekend tijdens het Vragenuur.

In december vorig jaar zei het kabinet nog met de Amerikanen te onderhandelen over de zogenoemde preclearance, oftewel controles uitgevoerd door Amerikaanse douaniers. Dit zou lange rijen op Amerikaanse vliegvelden moeten tegengaan.

De gesprekken over de preclearance worden voorlopig gestaakt, zo blijkt uit de beantwoording van Koenders op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die wilde weten of het inreisverbod aanleiding is om de onderhandelingen te staken.

Rutte

Klaver had zijn vraag eigenlijk aan premier Rutte willen stellen, maar die liet verstek gaan. Dit tot groot ongenoegen van GroenLinks, D66, SP, maar ook coalitiepartner PvdA.

"Ik heb het moreel leiderschap van de premier gemist", zei PvdA’er Michiel Servaes. Klaver: "Het is exemplarisch voor Rutte dat hij er voor kiest om hier niet te zijn. Ik krijg de indruk dat het de lijsttrekker Rutte niet uitkomt in de campagne."

SP-leider Emile Roemer vindt dat Rutte als premier en dus ook als hoeder van de Nederlandse waarden in de Tweede Kamer had moeten staan om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie. Ook Pechtold hekelt de afwezigheid van de premier.

Koenders

Koenders en Rutte lieten zondag al weten het inreisverbod af te wijzen. De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat hij namens het kabinet de vragen in het Vragenuur beantwoordde. Hij zei dat het decreet van Trump "direct ingaat tegen onze normen en waarden". "Wij nemen hier fors afstand van", aldus Koenders.

Toch had een deel van de Kamer liever gehoord dat de premier deze woorden uitsprak. Rutte heeft eerder in de Kamer gezegd dat Trump een kans verdiend en dat de nieuwe president op zijn daden moet worden beoordeeld.

Maar volgens Klaver is het nu wel duidelijk waar Trump voor staat. "Trump heeft de kans gehad. Hij heeft de afgelopen twee weken duidelijk gemaakt dat hij een muur met Mexico wil. Hij is voor illegale Israëlische nederzettingen, voor het aanhalen van de banden met Rusland en met als dieptepunt de moslimban", aldus Klaver.

Wilders

Alleen PVV-leider Geert Wilders toonde zich verheugd met de maatregelen van Trump. Ook Wilders is voor een dergelijke stop van reizigers van wie geboren is in een islamitisch land. Volgens de PVV-leider is dat de juiste manier om terroristen te stoppen.

Minister Koenders wees Wilders er in felle bewoordingen op dat de PVV-leider de samenleving verdeelt door onderscheid te maken. "U wilt ervoor zorgen dat mensenrechten niet voor iedereen gelden", zei Koenders. Hij wees erop dat het decreet van Trump Irakezen, waarmee het Nederlandse leger samenwerkt in de strijd tegen IS, de toegang weigert. "U heeft het verkeerde medicijn, u maakt wereld onveiliger", zei Koenders tegen Wilders.