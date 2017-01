Tweede Kamer wil hoorzitting inreisverbod Verenigde Staten

D66 en GroenLinks deden hun oproep zondag. Het voorstel van D66 en GroenLinks wordt gesteund door onder meer de PvdA, het CDA en de SP, aldus D66.

Bij de hoorzitting willen ze onder meer vragen stellen aan KLM, de marechaussee en een expert op het gebied van volkenrecht. Ook de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk en onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein zijn voor een hoorzitting.

De maatregel van Trump heeft ook impact op Nederland. KLM weerde bijvoorbeeld enkele passagiers van vluchten naar de VS.

"Wat kan bijvoorbeeld Schiphol als eigenaar en beheerder van terminal 4 op vliegveld JFK in New York? Welke rol hebben marechaussee en andere diensten?'", willen GroenLinks en D66 weten.

EU

De Europese Commissie neemt "om juridische redenen de tijd" om na te gaan wat het door president Donald Trump afgekondigde inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden naar de VS voor gevolgen kan hebben voor EU-burgers met een dubbele nationaliteit.

"We zullen erop toezien dat EU-burgers niet worden gediscrimineerd", aldus de woordvoerder van de commissie maandag. Een reactie van de EU op de maatregelen van Trump liet lang op zich wachten.

Kritiek

Internationaal is er ook veel kritiek op de invoering van het inreisverbod door Trump. Zo hebben Nederland en Duitsland al eerder gevraagd om opheldering en uitleg van de maatregel. Duitsland adviseerde mensen voor wie het inreisverbod geldt maandag zelfs om niet af te reizen naar de Verenigde Staten. De Franse president Hollande heeft gezegd dat protectionisme in de huidige wereldproblematiek "een vruchteloos antwoord" is.

Een federale rechter in de staat New York heeft heeft ondanks het geldende inreisverbod geoordeeld dat personen die in de VS zijn geland en een geldig visum hebben, moeten worden toegelaten.

Petitie

Meer dan een miljoen Britten hebben op hun beurt een petitie getekend waarin ze oproepen om het staatsbezoek van Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk te annuleren. Het aantal handtekeningen van de petitie nam een sterke vlucht na de aankondiging van het inreisverbod.

Hoewel een woordvoerder van de Britse premier May zei dat de Britse regering het inreisverbod van de VS afkeurt, zetten politici in het land vraagtekens bij de relatie tussen Trump en het Verenigd Koninkrijk. Dinsdag worden de ontwikkelingen in de Verenigde Staten onder het bewind van Trump besproken in het Britse parlement.

Irak

Volgens verschillende internationale persbureaus heeft het Iraakse parlement aan Amerikaanse regering gevraagd het inreisverbod voor inwoners van islamitische landen, waaronder Irak op te heffen. Ondertussen zou het land zelf werken aan een eigen inreisverbod voor Amerikanen. Een wet die is aangenomen moet regelen dat Amerikanen een apart verzoek moeten doen om naar Irak te mogen reizen. Voor welke Amerikanen dit gaat gelden en hoe de maatregel er verder uit zou moeten zien, is onduidelijk.

Het geldende inreisverbod voor de Verenigde Staten is volgens Irak verder een "verkeerd besluit". Volgens Irak werkt het land hard aan de relaties tussen het land en de Verenigde Staten. Dat zou onder meer blijken uit de bijdrage van Irak in de strijd tegen Islamitische Staat. "We herbevestigen de wens om de samenwerking tussen onze landen te versterken", zo luidt een verklaring van Irak.