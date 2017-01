Tim Hofman wil jongeren met campagne aansporen om te stemmen

Het plan ontstond tijdens een conversatie op Twitter, stelt een van de initiatiefnemers zondagavond.

"Ruim 850.000 jongeren mogen dit jaar voor het eerst gaan stemmen", legt hij uit. "Maar het merendeel van die jongeren is niet geïnteresseerd in politiek. Het is de bedoeling een campagne te ontketenen waarin we jongeren op elke mogelijk manier willen aansporen om te gaan stemmen."

Het is nog niet duidelijk wat voor vorm de campagne gaat krijgen en wie het plan gaat betalen. "Het idee is heel spontaan geboren", aldus de zegsman. "Het wordt ook geen initiatief dat gebonden is aan een omroep of een politieke kleur. Het gaat ons er alleen om jongeren het belang van stemmen in te laten zien."

Een van de ideeën die is geopperd is om met een busje door het land te rijden en scholen aan te doen om daar aandacht te vestigen op het stemmen.

Campagnebus D66

De nieuwe beweging kreeg in twee uur tijd al meer dan 1.500 volgers op Twitter en meer dan 300 likes op Facebook. BN’ers als Claudia de Breij, Klaas van Kruistum, Sander Hoogendoorn en Michiel Veenstra boden spontaan hun hulp bij het project aan.

Ook vanuit politieke hoek kreeg 'De Stembus’ al steun. D66-leider Alexander Pechtold bood zelfs een campagnebus aan voor het project.