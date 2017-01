Rutte wijst Trumps inreisverbod af en betreurt besluit

"Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak", aldus Rutte en Koenders.

Regeringspartij PvdA en oppositiepartijen D66, GroenLinks en de SP eisten zondag een harde reactie van de premier op het Amerikaanse inreisverbod. PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes wil een debat over de kwestie.

Vicepremier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, twitterde zaterdagavond al over de ban: ''Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.''

Deze ''absurde" maatregel van president Donald Trump is je reinste discriminatie, stelde D66-leider Alexander Pechtold in het programma WNL op Zondag.

Voortouw

SP-leider Emile Roemer twitterde eerder: "Mensen weigeren. Niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven. Waar is de minister-president als je 'm nodig hebt?" En GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat Rutte zich scherp uitspreekt tegen deze maatregel en "het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken".

PVV-leider Geert Wilders daarentegen zegt dat een einde van de immigratie uit welk moslimland dan ook ''precies is wat we nodig hebben''. Ook in Nederland, voegt hij eraan toe in een Engelstalige tweet. Want islam en vrijheid zijn onverenigbaar, aldus Wilders.

'Geen rechtvaardiging'

Ook in andere landen wordt het Amerikaanse inreisverbod met ontsteltenis ontvangen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei zondag via haar woordvoerder tegen Der Spiegel dat de strijd tegen terrorisme geen rechtvaardiging vormt voor de verdachtmaking van mensen met een bepaalde achtergrond of een bepaald geloof.

De Britse premier Theresa May, die afgelopen vrijdag als eerste wereldleider werd ontvangen in het Witte Huis, liet weten het "niet eens te zijn" met het inreisverbod van Trump. May kwam zaterdagavond laat met een verklaring, nadat leden van haar eigen Conservatieve Partij en oppositiepartij Labour aandrongen op een reactie.

"Het immigratiebeleid van de VS is een kwestie voor de Amerikaanse regering, net zoals het immigratiebeleid van ons land wordt bepaald door onze regering", zei May in de verklaring, schrijft The Guardian. "Maar we zijn het niet eens met een benadering zoals deze, en het is er niet een waar we zelf voor zullen kiezen."

Irak is een van de zeven landen waarop het inreisverbod van toepassing is. Twee parlementariërs die anoniem wilden blijven, vertelden dat de Iraakse regering van plan is te gaan lobbyen om de invloed van het nieuwe Amerikaanse immigratiebeleid op Irakezen te verzachten. Dat is gewenst om de samenwerking in de strijd tegen Islamitische Staat niet te frustreren.