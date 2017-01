VVD-ministers noemen aftreden Van der Steur persoonlijk drama

"Natuurlijk vind ik het jammer dat hij weggaat. Het is een zeer gewaardeerde collega", zei minster Edith Schippers (Volksgezondheid) vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

"In de eerste plaats vind ik het een persoonlijk drama en in de tweede plaats vind ik het ook echt een verlies", aldus Schippers.

"Uiteindelijk zijn er in de politiek twee dingen: de Kamer kan je wegsturen en je kan zelf ook besluiten om op te stappen. Daar heb ik verder dan ook alleen maar respect voor en geen commentaar van de zijlijn over."

Geen vertrouwen

Van der Steur hield na een zes uur lang durend debat over de Teevendeal de eer aan zichzelf en kondigde zijn ontslag aan. Hij voelde geen vertrouwen meer vanuit de Kamer. "Velen hebben hun politieke oordeel al lang geveld", zei een geëmotioneerde Van der Steur.

De Kamer verweet hem dat hij als Kamerlid had meegeschreven aan een conceptbrief van toenmalig minister Ivo Opstelten. Na zijn in totaal 23 tekstsuggesties verdwenen er passages uit de brief waardoor de Kamer van belangrijke informatie werd onthouden.

Van der Steur beweerde donderdag bij hoog en bij laag dat hij nadrukkelijk niet had gesuggereerd teksten te schrappen.

Goede intentie

Minister Malanie Schultz (Milieu en Infrastructuur) viel hem op dit punt bij. "In dit geval is Van der Steur altijd open geweest wat hij had gedaan als Kamerlid."

Schultz benadrukte dat Van der Steur zelf alle e-mails heeft overhandigd aan de onderzoekscommissie Oosting die er ook een aantekening van maakte in zijn rapport, maar de e-mail met aantekeningen zelf niet publiceerde.

"Van der Steur heeft niet de intentie gehad om iets uit die brief te krijgen. Dat heeft hij ook aangegeven. De minister-president heeft ook aangegeven dat hij dat ondersteund. Hij is opgestapt omdat hij zei: men gelooft mij niet. Dat is wat anders dan dat hij zegt: ik heb het niet goed gedaan", aldus Schultz.

Janine Hennis (Defensie) sprak van een "treurige afloop". "Eén ding weet ik zeker: Er zijn inmiddels drie bewindspersonen op deze zaak afgetreden en er moet er één heel hard in zijn vuistje lachen en dat is de crimineel in kwestie", zei Hennis, doelend op drugcrimineel Cees H. waar de Tevendeal om draait.

Duistere krachten

Schippers sprak na eerdere onthullingen over de Teevendeal van "duistere krachten" omdat er tot twee maal toe voor de VVD ongunstige informatie naar buiten kwam vlak voor de verkiezingen.

Dat is ook nu het geval met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht, maar Schippers onthoudt zich dit keer van commentaar. "Het is treurig genoeg dat een collega gemeend heeft te moeten opstappen."