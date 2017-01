Oppositie ziet af van verder debat met Rutte over Teevendeal

Veel oppositiepartijen lieten na afloop weten dat het debat voor hen onaf voelde, maar ze willen het er bij nader inzien toch bij laten.

De ChristenUnie wil het debat over de Teevendeal bij nader inzien niet voortzetten. "We moeten er nu een punt achter zetten", zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers tegen NU.nl.

Ook D66 acht een vervolg niet wenselijk. Er lagen volgens D66-leider Alexander Pechtold "absoluut" nog wat vragen voor de premier, maar "mensen begrijpen dat zo langzamerhand niet meer".

De SGP, die donderdagmiddag al met frisse tegenzin aan het debat begon, zit evenmin te wachten op een voortzetting met Rutte.

Rutte

Daarmee lijkt het erop dat premier Rutte een vertrouwensstemming in de Kamer bespaard blijft, want over zijn rol in de Teevendeal en wat hij precies wist en wanneer zal niet verder worden gedebatteerd.

In het maandag verschenen boek van onderzoeksjournalist Bas Haan (Nieuwsuur) staan nieuwe onthullingen, die uiteindelijk geleid hebben tot het vertrek van Van der Steur. Maar Haan concludeert ook dat de premier in een veel eerder stadium op de hoogte was van details van de ontnemingsschikking die toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot met drugscrimineel Cees H..

Zelf heeft de premier volgehouden pas op het laatste moment op de hoogte te zijn gesteld van het precieze bedrag van de Teevendeal, maar Haan stelt anonieme bronnen te hebben die anders beweren. Volgens Segers zal een voortzetting van het debat met de premier weinig uitmaken. "Het is zijn woord tegenover anonieme bronnen."

Segers wil wel een debat over de cultuur op het ministerie van Veiligheid en Justitie en hij wil van de premier weten welke lessen hij geleerd heeft van de bonnetjesaffaire die eerder het voormalig justitieduo Ivo Opstelten (VVD) en Fred Teeven (VVD), en ex-Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) de kop kostten.

Blok

Donderdagavond werd overigens al bekend dat minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok (VVD), de portefeuille van Van der Steur overneemt. Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), neemt het vorige departement van Blok onder zijn hoede.