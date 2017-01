Koenders wil hervorming Europees Parlement

,,,Niet meer Europa en ook niet minder. We hebben een ander Europa nodig,'' stelt Koenders in een opinie in het AD.

,Als het Europees Parlement echt vindt dat het te weinig te doen heeft, kan het ook best de helft kleiner. En in elk geval op één plek - het maandelijkse verhuiscircus is een gotspe."

Europarlementariërs moeten wat Koenders betreft veel meer onder de mensen komen. ,,Zolang zij de helft van hun tijd in vergaderzalen doorbrengen, krijgt het Europees Parlement wat mij betreft minder invloed bij belangrijke onderhandelingen, zoals over de brexit of over hoe de EU betaald wordt. Daar hebben we volksvertegenwoordigers voor nodig die weten wat er onder de mensen speelt."

,,We moeten vanaf dag één werk maken van integratie: de taal leren, naar school en aan het werk. Ook hier moeten we optreden tegen valsspelers. Dat doen we door snel de samenwerking te verbeteren met landen als Tunesië en Marokko, Mali of Nigeria over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Waarbij de EU alle instrumenten moet kunnen inzetten - van ontwikkelingssamenwerking tot handel."