Minister Van der Steur treedt af om Teevendeal

In het kort: Minister van der Steur treedt af na lang debat.

Van der Steur voelde onvoeldoende vertrouwen bij Kamerleden.

Teevendeal draait om financiële deal tussen Fred Teeven en drugscrimineel Cees H.

Oordeel

Van der Steur had het gevoel dat zijn antwoorden in het debat er niet toe deden, "want velen hebben hun politieke oordeel al lang geveld".

Urenlang moesten Van der Steur en premier Mark Rutte zich verdedigen na nieuwe onthullingen in de zaak rond de schikkingsovereenkomst die toenmalig officier van justitie Fred Teeven in 2001 sloot met crimineel Cees H..

Blok

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) wordt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie, bevestigen Haagse bronnen donderdag nadat Van der Steur zijn aftreden bekend had gemaakt.

Blok was in 2015 ook negen dagen minister nadat minister Ivo Opstelten plotseling was afgetreden in verband met de Teevendeal. Daarna trad VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur aan als minister. Klaas Dijkhoff volgde de eveneens opgestapte Fred Teeven op.

Doofpot

Van der Steur heeft volgens de oppositie meegewerkt aan een doofpot rond de zaak en hij hield informatie voor de Kamer achter. De minister bleef de verwijten weerspreken, maar concludeerde na het debat alsnog te weinig vertrouwen te voelen in de Kamer.

"De samenwerking was perfect", zegt Van der Steur over zijn collega's. "Maar daarom verdienen zij een minister die het volle vertrouwen van de Kamer geniet en ik voel dat vertrouwen niet. Ik heb daarom voor dit debat aan de minister-president laten weten dat ik aan het einde van de eerste termijn mijn beslissing kenbaar maak."

Van der Steur zegt in het debat de vragen vanuit de Kamer naar eer en geweten te hebben beantwoord. "Ik heb me met hart en ziel ingezet en gevochten om Nederland veiliger te maken", aldus een emotionele Van der Steur.

"Ik wilde dit debat voeren omdat de beschuldigingen ongefundeerd zijn en niet op feiten zijn gebaseerd. Ik zal mijn ontslag aanbieden aan zijne majesteit de koning."

Niet meer te winnen

Rutte liet na afloop van het debat weten respect te hebben voor de beslissing van Van der Steur. "Ik vond en vind dat Ard van der Steur zich heel goed verdedigde, maar deze strijd was niet meer te winnen en daarom heeft hij eerder vandaag al besloten om na de eerste termijn zijn ontslag aan te bieden. Ik respecteer dat. Zijn waardige afscheid zal ik nooit vergeten."

Respect

Naast Rutte was ook VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra voorafgaand aan het debat op de hoogte gebracht van zijn aftreden.

Zijlstra: "Gezien de wijze van de aanloop naar het debat, het verleden, heeft hij gezegd: op een gegeven moment is het dan klaar. Ik heb daar respect voor. En ook dat hij eerst het debat met de Kamer is aangegaan om aan te geven dat de aantijgingen onjuist zijn."

Boos is Zijlstra niet. "Dit is hoe de dingen soms lopen. Ik had de hoop zeven maanden geleden dat die gifbeker nu een keer leeg was. En ik hoop dat die beker nu echt leeg is. Want met dit dossier ben ik nu helemaal klaar."

Coalitiegenoot PvdA heeft respect voor de keuze van Van der Steur. "We hebben geen conclusie kunnen trekken. De minister heeft zich waardig verdedigd en heeft zijn conclusie zelf getrokken. Daar heb ik respect voor", aldus PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken.

Niet verrast

Vanuit de oppositiepartijen klinkt ondanks de harde kritiek ook respect voor het feit dat Van der Steur toch het debat met de Kamer is aangegaan, terwijl zijn besluit om af te treden al vast stond.

"Het was ook al zijn zesde functioneringsgesprek en je zag gewoon dat een heel groot gedeelte van de Kamer hem niet meer geloofde", aldus SP-leider Emile Roemer. "Maar ik moet wel zeggen: diep respect voor een minister die wel naar de Kamer komt om verantwoordelijkheid af te leggen alvorens hij zijn besluit kenbaar maakt."

PVV-leider Geert Wilders: "In deze tijd, een minister van justitie, moet het vertrouwen hebben. Vervelend voor hem als persoon maar politiek gezien het enige juiste besluit wat hij kon nemen."