Rutte blijft achter Van der Steur staan in debat Teevendeal

"Ik geloof hem en ik vertrouw hem", zei Rutte donderdag in het debat naar aanleiding van nieuwe onthullingen in de Teevendeal.

De premier vond de antwoorden van Van der Steur op vragen van de oppositie "adequaat en doeltreffend".

Van der Steur moet zich donderdag verantwoorden voor de rol die hij als Kamerlid heeft gespeeld bij de beantwoording van Kamervragen over de omstreden deal die toenmalig staatssecretaris Fred Teeven in zijn vorige leven als officier van Justitie sloot met Cees H..

In het maandag verschenen boek van Nieuwsuur-journalist Bas Haan wordt beschreven hoe Van der Steur zich als Kamerlid heeft bemoeid met de beantwoording vragen van de Kamer.

Schrappen

Het was al bekend dat Van der Steur zich nadrukkelijk bemoeide met het opstellen van een persbericht en een Kamerbrief, maar dat hij suggesties toevoegde aan de beantwoordingen van de Kamervragen, is nieuw.

Opstelten wilde het bedrag van de ontnemingsschikking dat Teeven zich herinnerde (4,8 miljoen gulden in plaats van 2 miljoen gulden) aanvankelijk melden aan de Kamer. Dat was precies de informatie waar de Kamer naar op zoek was. Van der Steur noemde deze passage "zeer kwetsbaar" en vroeg waarom deze informatie niet eerder met de Kamer is gedeeld.

Op voorspraak van Kamerlid Van der Steur werd het bedrag geschrapt uit de beantwoording van de Kamervragen, schrijft Haan in zijn boek. Dat resulteerde in het feit dat de Kamerfractie van de VVD wél op de hoogte was van het hogere bedrag van de schikking en de rest van de Kamer niet.

Meeschrijven

Maar Van der Steur verwerpt de aantijgingen dat zijn commentaar ertoe geleid heeft dat er passages geschrapt zijn. "Ik heb nergens geadviseerd: schrappen of weghalen", aldus de minister. Hij stelt dat zijn doel was op de Kamer zo volledig mogelijk te informeren. Sterker nog, hij ging ervan uit dat het bedrag wél zou worden gemeld.

Hij herhaalde dat hij niet had moeten meeschrijven met het persbericht, de Kamerbrief en de beantwoording van de Kamervragen.

De oppositie gelooft het verweer niet. Bovendien wordt het de minister kwalijk genomen dat hij als Kamerlid niet heeft ingegrepen toen de hoogte van de schikking uit de beantwoording verdwenen. Dat resulteerde er namelijk in dat het VVD-Kamerlid Van der Steur informatie had, waar de rest van de Kamer naar op zoek was.

De Kamerleden nemen het hem kwalijk dat hij het kabinet niet onder druk heeft gezet om de bedragen alsnog te delen met de Kamer.

Vertrouwen

SP, PVV en CDA willen weten of de minister en de premier vinden dat Van der Steur kan aanblijven. CDA-leider Sybrand Buma merkt op dat er in het parlement "een basis van vertrouwen moet zijn in de minister. Bij deze minister is die flinterdun."

Rutte zei vierkant achter de justitieminister te staan. "Zijn antwoorden waren adequaat en doeltreffend. Ik heb vertrouwen", aldus de premier.

Het lot van Van der Steur lijkt nu in handen van coalitiepartner PvdA, wetende dat nagenoeg de hele oppositie zich opnieuw zeer kritisch heeft uitgelaten over de minister.