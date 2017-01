Van der Steur dacht dat Opstelten bedragen bekend zou maken

Dat blijkt uit een reactie van de minister op recente onthullingen van Nieuwsuur-journalist Bas Haan in deze langslepende kwestie.

Eerder deze week lekte via Nieuwsuur een mail uit van Van der Steur aan Opstelten uit 2015 waarbij hij vragen stelt over de bedragen die Teeven zich herinnert van de deal die hij in 2001 sloot met crimineel Cees H..

Opstelten was op basis van nieuw onderzoek van plan om de bedragen in een Kamerbrief te noemen, maar Van der Steur roept hem in de mail op te checken of "in de brieven een afwijkend standpunt is ingenomen op de herinnering" van de staatssecretaris.

Onvoldoende herinneringen

In de Kamerbrief die uiteindelijk naar de Tweede Kamer ging bleek de passage waar de bedragen werden genoemd geschrapt en vervangen door een passage dat de staatssecretaris "onvoldoende herinneringen" zou hebben aan de bedragen.

Als Kamerlid had Van der Steur dus in tegenstelling tot de rest van de Kamer kennis van de bedragen en vroeg na het verschijnen van de brief ook niet waarom de bedragen niet terugkwamen.

Openbaar

Van der Steur schrijft nu dat hij verwachtte dat Opstelten de bedragen wel met de Kamer zou delen. "Ik ging er van uit dat deze bedragen openbaar zouden worden gemaakt", aldus Van der Steur.

Na diverse eerdere kwesties in de zaak traden bewindspersonen Opstelten en Fred Teeven al af en ook Van der Steur ligt al lang onder vuur, omdat hij informatie voor de Kamer zou hebben achtergehouden.

Donderdagmiddag wacht Van der Steur een nieuw zwaar debat over de kwestie. In Den Haag wordt serieus rekening gehouden met het scenario dat de minister moet vertrekken.