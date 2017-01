Asscher betreurt uitlating 'Rutte slap aftreksel populist'

Dat schrijft hij op Facebook.

"Ik had Mark Rutte geen slap aftreksel van een populist moeten noemen. Dat is onaardig en voor je het weet blijft dat hangen", aldus Asscher.

De vicepremier en PvdA-lijsttrekker deed zijn uitspraak bij een speech over populisme bij Haagsch College in het Haagse Paard van Troje maandag.

Aanleiding was de advertentie van de VVD in de ochtendkranten en een interview in het AD waarbij hij iedereen opriep om zich normaal te gedragen. Wie zich hier niet aan de normen en waarden wil houden moet maar vertrekken, vindt de premier.

De advertentie was Asscher in het verkeerde keelgat geschoten, schrijft hij. Volgens hem suggereert Rutte dat het vooral de buitenlanders zijn die het probleem zijn in Nederland.

Asscher benadrukt overigens dat er ook positieve kanten van Rutte zijn op te noemen. "Mark Rutte is een aardige en bekwame politicus met een groot gevoel voor humor en een grote flair", aldus Asscher.

"Op zijn sterke momenten is hij ook een leider. Voor mij is de verdediging van zijn lijn rond het Oekraïne-referendum daarvan een voorbeeld. Of je het er nu mee eens bent of niet, hij vindt iets en durft dat te verdedigen."