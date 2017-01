Van der Steur ziet debat Teevendeal met vertrouwen tegemoet

Dat zegt Van der Steur dinsdagmiddag. Donderdag spreekt de Kamer over de kwestie.

Maandag werd bekend dat Van der Steur, toen hij nog Kamerlid was, toenmalig minister Ivo Opstelten adviseerde om belangrijke informatie over de deal achter te houden voor de Tweede Kamer.

E-mail

De kwestie werd onthuld door Nieuwsuur-journalist Bas Haan. Hij openbaarde een e-mail van Van der Steur uit maart 2015 waaruit blijkt dat hij er als Kamerlid op aandrong dat de Tweede Kamer niet volledig zou worden geïnformeerd.

Volgens Van der Steur is het maar de vraag of er wel iets nieuws aan het licht gekomen is. Hij liet maandag al weten dat de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de bonnetjesaffaire, in het bezit was van die e-mail.

Geloofwaardigheid

Van der Steur geeft geen antwoord op vragen over zijn geloofwaardigheid. Daar gaat de Kamer over, vindt de bewindsman.

De voltallige oppositie, met uitzondering van alle afsplitsingen, heeft om een debat gevraagd met Van der Steur en premier Mark Rutte naar aanleiding van de onthulling van Haan.