Oppositie verliest wederom geduld met Van der Steur

Maandag werd bekend dat Van der Steur, toen hij nog Kamerlid was, toenmalig minister Ivo Opstelten adviseerde om belangrijke informatie over de deal achter te houden voor de Tweede Kamer.

Van der Steur laat weten het debat met vertrouwen tegemoet te zien, maar de oppositie heeft weinig geduld meer met hem. Dat blijkt uit een rondgang door NU.nl.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: "Ik kan me geen verhaal voorstellen hoe hij zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid kan terugwinnen", stelt hij.

"Hij heeft de Kamer gesaboteerd in de belangrijke controlerende taak. Zo iemand is dus nu minister. Hij heeft er ook over gelogen in een Kamerdebat. En die zou ik dan moeten vertrouwen? Ik heb er werkelijk een hard hoofd in."

E-mail

De kwestie werd onthuld door Nieuwsuur-journalist Bas Haan. Hij openbaarde een e-mail van Van der Steur uit maart 2015 waaruit blijkt dat hij er als Kamerlid op aandrong dat de Tweede Kamer niet volledig zou worden geïnformeerd.

"Hoe kan Van der Steur volhouden dat hij 23 correcties op een brief heeft gedaan met de bedoeling ons goed te informeren terwijl daarmee eigenlijk alle informatie uit de brief verdween", vraagt D66-leider Alexander Pechtold zich vertwijfeld af.

Volgens hem heeft ook Rutte een kwalijke rol in dit schandaal. "Ik neem het Rutte kwalijk dat mensen in het land een beeld krijgen van de politiek van wegdraaien en vooral niet met de waarheid komen. Rutte is daar verantwoordelijk voor."

Potverdorie

GroenLinks-leider Jesse Klaver wacht met een definitief oordeel voor Van der Steur, maar heeft wel alvast een waarschuwing voor de bewindsman. "Als blijkt dat hij glashard heeft gelogen, heeft hij een heel groot probleem."

"Hij heeft potverdorie gezegd: ik ben weggelopen omdat ze informatie wilde delen over wat Teeven wel en niet wist om mijn integriteit als Kamerlid te beschermen."

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil nog geen oordeel vellen, maar veel lichtpunten ziet hij niet. "Het bevestigt een cultuur waarin er creatief met de waarheid is omgegaan. Opeens komt er cruciale informatie naar boven waarbij Van der Steur opschrijft: dat is kwetsbaar."

PvdA

Niet alleen vanuit de oppositie klonk dinsdag stevige kritiek, ook coalitiepartner PvdA vindt dat de minister wat uit te leggen heeft.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken spreekt van "stevige conclusies" en "nieuwe feiten". "Je moet nooit vooruit lopen op een debat, maar dat er stevige kritiek ligt en dat we een ferm weerwoord verwachten, mag helder zijn", aldus Kuiken.

Volgens Van der Steur is het maar de vraag of er wel iets nieuws aan het licht gekomen is. Hij liet maandag al weten dat de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de bonnetjesaffaire, in het bezit was van die e-mail.

Geloofwaardigheid

Van der Steur geeft geen antwoord op vragen over zijn geloofwaardigheid. Daar gaat de Kamer over, vindt de bewindsman.

De voltallige oppositie, met uitzondering van alle afsplitsingen, heeft om een debat gevraagd met Van der Steur en premier Mark Rutte naar aanleiding van de onthullingen.

De VVD wilde het debat het liefst dinsdagavond al, een meerderheid heeft echter meer tijd nodig voor de voorbereiding. Het debat, waar ook Rutte bij anwezig is, zal daarom donderdag plaatsvinden.