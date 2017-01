'Van der Steur loog tegen Tweede Kamer over Teevendeal'

Tegelijkertijd had de VVD-fractie die informatie wel in handen.

Dat stelt journalist Bas Haan volgens de Volkskrant in het boek De Rekening voor Rutte waarin hij de zogenoemde 'bonnetjesaffaire' en de rol van het kabinet-Rutte daarin reconstrueert.

Het boek onthult een tot nu toe geheime e-mail van Van der Steur uit maart 2015 waaruit blijkt dat hij er als Kamerlid op aandrong dat de Tweede Kamer niet volledig zou worden geïnformeerd. Het gaat om de antwoorden op 99 Kamervragen over de Teevendeal, waaruit volgens Haan na inmenging van Van der Steur belangrijke informatie is geschrapt.

Gedonder

Van der Steur zou de passages hebben geschrapt voor Ivo Opstelten, de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk stuurde Opstelten aangepaste, en dus incomplete antwoorden, naar de Kamer.

Toen nog Kamerlid Van der Steur had opmerkingen toegevoegd als "dit levert gedonder op, aanpassen!" en "weghalen, nodigt uit tot discussie". Ook zou Van der Steur alle passages waarin bedragen werden genoemd hebben geschrapt. Nieuwsuur, die maandag een reportage aan het boek wijdt, heeft de brief online gezet.

Debatten

Later, in de debatten die Van der Steur als minister voerde over de omstreden Teevendeal, zweeg de VVD'er over deze aanpassingen en de informatie die hij als Kamerlid blijkbaar al had. Van der Steur volgde in maart 2015 Opstelten op als minister, toen deze moest aftreden vanwege deze affaire.

In een schriftelijke reactie aan de Volkskrant laat Van der Steur weten dat hij al zijn e-mails heeft onthuld aan de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de bonnetjesaffaire. In het rapport wordt de e-mail echter niet omschreven.

Fred Teeven, die later aantrad als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, sloot als officier van justitie een deal met drugscrimineel Cees H. waarna justitie miljoenen naar H. overmaakte. Over deze afspraak en het bedrag bestonden lange tijd onduidelijkheid.