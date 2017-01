Klaver vindt dat Rutte zieken en ouderen in de steek heeft gelaten

Zaterdag debatteren negen partijen in het Amsterdamse Carré over de zorg. Daar zal hij de visie van GroenLinks op de zorg presenteren.

In de zorg is de afgelopen kabinetsperiode veel veranderd. Het neemt op de rijksbegroting van dit jaar 28 procent van alle uitgaven in beslag. Alleen aan de sociale zekerheid is het Rijk meer kwijt (30 procent). Als je dat afzet tegen de omvang van de economie, besteedt Nederland na de Verenigde Staten het meeste geld aan de zorg, becijferde de OESO.

Om de kosten hiervan te beteugelen heeft het kabinet onder andere een deel van de zorg ondergebracht bij de gemeenten en vraagt het de samenleving om meer mantelzorg te leveren.

Bikkelhard

Volgens Klaver is er echter niets anders dan "bikkelhard bezuinigd". "De enige visie die ik bij Rutte heb kunnen zien is dat de overheidsfinanciën op orde moesten komen. Er is voor ongeveer 10 miljard euro bezuinigd. Gevolg is dat mensen zélf meer hebben moeten betalen; het eigen risico is verhoogd en de zorgpremie is dit jaar gestegen."

GroenLinks pleit ervoor om het eigen risico en de zorgtoeslag af te schaffen en stelt voor de premie met 1.000 euro per jaar te verlagen. Alleen al het afschaffen van het eigen risico kost wel ruim 4 miljard euro.

De miljarden die voor de plannen nodig zijn, wil GroenLinks ophalen door middel van belastingverhogingen. "Het wordt betaald door de allerrijksten van dit land, de rijkste bedrijven en de vervuilers. We belasten milieuvervuiling zwaarder en pakken belastingontwijking aan", zegt Klaver. De plannen worden op dit moment nog doorgerekend.

Onderhandelen

Volgens Klaver is het nodig om andere principes in de zorg te hanteren. "Zorg is geen product en zorgverleners zijn geen concurrenten." Hij wil dat zorginstellingen meer mogelijkheden krijgen om samen te werken en fysiotherapeuten, psychologen en psychiaters, net als de huisartsen, als groep mogen onderhandelen om tegenmacht te kunnen bieden aan zorgverzekeraars.

Een zorgsysteem zonder concurrerende zorgverzekeraars, zoals de SP voorstelt, gaat volgens GroenLinks een stap te ver. Wel moet de onderlinge concurrentie van de zorgverzekeraars worden verminderd en moet de macht van de zorgverzekeraars worden ingeperkt, zegt Klaver.

Hij verwacht dat dat kan door de marketingbudgetten in te perken; het aantal polissen te beperken tot twee: een naturapolis en een restitutiepolis; en een uniforme manier van de informatievoorziening van zorgverleners naar de verzekeraars. "De tijd dat zorgverleners bezig zijn met het invullen van formulieren zal hierdoor drastisch naar beneden gaan."

Nieuw systeem

De zorgverzekeraars afschaffen wil GroenLinks niet, "omdat het invoeren van een nieuw systeem minimaal 10 jaar zal duren en dat kost rond de 20 miljard. Dat geld gaat niet naar de kwaliteit van de zorg, maar naar het uitkopen van de verzekeraars. Dat is geen goede besteding van tijd en geld", aldus Klaver.