Kamer voelt weinig voor openbaar maken belastingafspraken

"Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is", zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot. Hij vindt het wel belangrijk dat de belastingafspraken tussen belastingdiensten wereldwijd worden uitgewisseld.

"Ik ben er niet op tegen om rulings openbaar te maken, maar je moet er rekening mee houden dat het om dikke pakketten gaat. De werkdruk bij de Belastingdienst is al heel groot", aldus Groot.

De SP is fel voorstander van het openbaar maken. "We weten niet welke afspraken tussen de Belastingdienst en multinationals zijn gemaakt", zegt Kamerlid Arnold Merkies.

"Het heeft er nu erg de schijn van dat er afspraken worden gemaakt met multinationals die het mogelijk maken de belasting te ontwijken door gekunstelde constructies die gewoon worden toegelaten", aldus Merkies.

Het is voor sommige partijen een doorn in het oog dat de fiscus met multinationals achter gesloten deuren vooraf afspraken maakt over de belastingafdrachten. Die zouden er toe leiden dat multinationals zoals koffieketen Starbucks miljarden aan winsten door Nederland sluizen, maar er bijna geen belasting over betalen.

Privacy

Voor de VVD, PvdA, CDA, en D66 speelt de privacy voor bedrijven een belangrijke rol om het met de SP op dit punt oneens te zijn. Daarnaast hebben de belastingdiensten met de genomen maatregelen genoeg handvatten om misbruik tegen te gaan.

Zo moeten multinationals sinds 2016 per land rapporteren over hun winst en de aard van bedrijfsvoering. Die methode vinden de partijen veel efficiënter om te controleren of bedrijven correct handelen met de belastingafdrachten.

"Het uitwisselen van informatie tussen de belastingdiensten is de manier om belastingontduiking tegen te gaan. We moeten eerst kijken hoe die maatregelen werken", zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

Ongepast

CDA'er Pieter Omtzigt noemt het "ongepast" als de belastinggegevens van iedereen, dus ook van burgers, openbaar zijn. "Er komt bovendien concurrentiegevoelige informatie op straat te liggen", zegt Omtzigt. Hij pleit er wel voor om Kamerleden vertrouwelijk inzage te geven in de stukken zodat zij kunnen controleren of de wet wordt nageleefd.

Ook Steven van Weyenberg (D66) stemt in met die werkwijze. "Als je van iedereen de belastingaangifte en -afspraken openbaar maakt, is dat strafbaar. Mensen hebben recht op privacy dus bedrijven ook. Met de jaarverslagen en bedrijfsresultaten is bovendien al veel bekend", aldus Van Weyenberg.

Onzin

SP'er Merkies doet de argumenten over privacy af als onzin. "Privacy is iets voor mensen, dit zijn multinationals die überhaupt al veel openbaar moeten maken voor de aandeelhouders. Ik vind het logisch als bedrijven meer publieke verantwoording afleggen omdat ze gebruikmaken van openbare voorzieningen", aldus Merkies.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (beiden Financiën) over belastingontduiking.