'Nederlander gematigd tevreden over de zorg'

Dat blijkt uit een representatieve peiling door NUpanel waar 2.987 panelleden aan meededen.



Van hen is 46 procent in meer of mindere mate tevreden over de zorg, tegenover hetzelfde percentage dat in meer of mindere mate ontevreden is. 8 procent is neutraal.



Wel blijkt het percentage zeer ontevreden (7 procent) iets groter dan zeer tevreden (3 procent).

Kritischer

Het panel is kritischer waar het gaat om de rol van de politiek bij de gezondheidszorg. Zo heeft 73 procent enigszins weinig tot zeer weinig vertrouwen in de politiek rond zorgbeleid.



Nog geen 20 procent heeft wel in meer of mindere mate vertrouwen in de politici op het Binnenhof.



Nog erger wordt het als wordt gevraagd naar de rol van het kabinet-Rutte 2. Maar liefst 74 procent vindt dat het kabinet de kwaliteit van de gezondheidszorg heeft verslechterd.



Bij de aankomende verkiezingen in maart zal voor 64 procent de zorg een enigszins tot zeer doorslaggevende thema zijn bij het bepalen van de stem.

Zorgverzekeraars

Uit het onderzoek blijkt verder dat er een aantal aspecten aan de zorg zijn waar mensen zich zorgen over maken.

Zo maakt 70 procent zich zorgen over de macht van de zorgverzekeraars en 58 procent over de macht van de farmaceutische bedrijven.

Ook maakt een hoog percentage zich zorgen over de werkdruk van het zorgpersoneel, de hoogte van het eigen risico en de inrichting van de thuiszorg en de ouderenzorg.

Slechts 1 procent laat weten zich nergens zorgen over te maken waar het gaat om aspecten rond het zorgstelsel.

NUpanel

In november startte NU.nl een onderzoek naar de thema's die volgens de lezers centraal moeten staan in aanloop naar de verkiezingen. Uit de peiling blijkt dat zorg en asielbeleid de belangrijkste thema's worden. Ook thema's als 'werk en inkomen', veiligheid en pensioen worden aangemerkt als belangrijkste verkiezingsthema's.



Hieronder vind je een vragenlijst over het verkiezingsthema Asielbeleid. Het is het tweede onderzoek in de reeks naar doorslaggevende verkiezingsthema's.



De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met Necker van Naem.