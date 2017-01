Deelname LAKS aan verkiezingen blijkt grap

Het LAKS verklaart dat het op deze manier aandacht wilde vragen voor de problemen in het onderwijs. "We hebben veel poositeve reacties gehad en op die manier is het geslaagd", aldus de organisatie.

Voorzitter van het LAKS, Sven Annen, zegt tegen NU.nl, dat er woensdag veel negatieve reacties komen op de zelfbenoemde verkiezingsstunt. "We hebben er geen spijt van", aldus Annen. "We hadden dit wel ingecalculeerd en zien het als een laatste redmiddel."

Annen: "Zonder risico te nemen kom je er niet en we willen hiermee laten zien dat we niet met ons laten sollen. Ook negatieve aandacht is aandacht."

Lijsttrekker

Annen zei maandag: "Het wordt tijd dat het onderwijs bij zijn fundament wordt aangepakt. De politiek zou in het belang van de leerling moeten handelen.'' Hij voegde daaraan toe dat LAKS zich daarom verkiesbaar wilde stellen en dat hij lijsttrekker zou worden.

De organisatie zei dat volgens hen het onderwijs meer en meer om slagingspercentages en geld draait. Hierdoor staan de toekomst van scholieren en de toekomst van Nederland als kenniseconomie op het spel, maar de politiek luistert volgens de organisatie niet.