Rutte noemt kans op coalitie VVD en PVV 'nul'

Rutte zei de partij van Geert Wilders niet concreet uit te sluiten, maar ziet samenwerking van zijn partij met de PVV niet opnieuw tot stand komen. "De kans dat de VVD gaat samenwerken met de PVV is nul", zo sprak Rutte.

Met de woorden spreekt Rutte zich enigszins stelliger uit dan voorheen. Eerder had de VVD gezegd niet met de PVV te zullen regeren zolang Wilders zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' niet terugneemt.

Ook partijleider van GroenLinks Jesse Klaver zei zondag niet met de PVV te willen regeren. "Ik sluit niemand uit, behalve de PVV'', zei Klaver in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Klaver zei ook dat hij een coalitie met de VVD na de Tweede Kamerverkiezingen wel mogeljk acht. Maar dat is wel erg onwaarschijnlijk, omdat de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar liggen.

SP

De SP had op zijn beurt zaterdag duidelijk gemaakt niet met VVD van Rutte te willen reageren. Rutte zei in Buitenhof verbaasd te zijn dat de SP de VVD zaterdag heeft uitgesloten. "Ik dacht dat de SP zichzelf al had uitgesloten'', zei Rutte, waarbij hij verwees naar de toezegging van SP-leider Emile Roemer om geen kabinet te vormen met een partij die de marktwerking in de zorg niet afschaft. In de Tweede Kamer is er veel kritiek op de plannen van de SP.