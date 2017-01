Roemer wil geen kabinet vormen met VVD

Volgens de leider van de socialisten zijn de verschillen tussen de SP en de VVD zo groot, dat het geen zin heeft om met elkaar om tafel te gaan zitten.

"Hun kernpunten staan zo haaks op die van ons dat het onmogelijk is voor ons om de komende jaren samen met de VVD in één kabinet te zitten", aldus Roemer.

Onder meer op het gebied van zorg en de economie zijn de verschillen volgens Roemer te groot. "De VVD wil meer markt en minder overheid. De SP gelooft in het collectief en samenwerking. Hoe kunnen wij het dus ooit eens worden?"

Buitenspel

Roemer denkt niet dat hij door de VVD uit te sluiten zijn eigen partij buitenspel zet voor regeringsdeelname. "Ik roep andere partijen juist op hun geloofwaardigheid te behouden door samen de VVD buitenspel te zetten. Er zijn waarschijnlijk heel veel partijen nodig voor een kabinet."

"En er blijven zonder de VVD en de PVV nog heel veel partijen over om mee te onderhandelen. Wij gaan ons stinkende best doen om samen met hen een zo progressief mogelijk kabinet te smeden."

Voldoende

In 2015 zei Roemer nog tegen NU.nl samenwerking met de VVD niet uit te sluiten. Daarbij zei hij dat van belang is welke andere partijen er in de regeringscoalitie zitten en hoe groot de invloed van de socialisten is. "Als er voor ons voldoende inzit, gaan we dat zeker doen."