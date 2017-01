Weinig steun voor plan gratis reizen studenten

Momenteel krijgen studenten van mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs de keuze of ze in het weekend of doordeweeks gratis willen reizen.

D66 wil na de verkiezingen 200 miljoen euro vrij maken om studenten de hele week gratis te laten reizen.

Volgens Kamerlid Paul van Meenen is dit wenselijk, omdat studenten steeds vaker in meerdere steden studeren en vaker thuis blijven wonen.

Bovendien hoopt Van Meenen dat het plan het openbaar vervoer ontlast op maandag en vrijdag.

Van Meenen: "Het is goed dat studenten met een brede blik kijken naar hun opleiding. Steeds meer studenten volgen vakken aan verschillende universiteiten. Daarbij zijn er ook studies waarbij in het weekend tentamens zijn of stage wordt gelopen."

Hypocriet

Zijn plan kan echter op weinig bijval rekenen in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het voorstel 'hypocriet'.

"D66 heeft samen met VVD, PvdA en GroenLinks de studiefinanciering afgeschaft. Daardoor zie je dat er nu jongeren zijn die helemaal niet meer gaan studeren", aldus Van Dijk.

"Dus in plaats van voor OV-kaarten, zou D66 met ons moeten pleiten voor studiebeurzen. Dat zou pas echt zoden aan de dijk zetten."

CDA-Kamerlid Michel Rog is dat met hem eens. "Eerst jaagt D66 studenten uit de collegebanken door de basisbeurs af te schaffen, en nu proberen ze goeie sier te maken met een ruimer OV recht", aldus Rog.

"Kennelijk vindt D66 het belangrijker dat studenten in de trein zitten, dan in de collegebanken. Door dat leenstelsel studeren er 9000 minder jongeren in het hbo."

Onderwijsgeld

Ook de coalitiepartijen zien het plan niet zitten. VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg: "Verruiming van de OV-kaart gaat ten koste van onderwijsgeld. Beter en intensiever onderwijs door meer docenten en kleinere groepen is een betere besteding."

De PvdA wil eveneens geen ruimere OV-kaart voor studenten, zo stelt kamerlid Mohammed Mohandis. "Net in de week dat we eindelijk hebben geregeld dat ook alle mbo'ers kosteloos naar hun studie kunnen reizen, wil de PvdA nu juist investeren in de kwaliteit van onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld geld voor meer contacturen, betere persoonlijke begeleiding en meer docenten."