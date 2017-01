Anti-discriminatiebureau Art. 1 start procedure om partijnaam Sylvana Simons

Volgens het Rotterdamse bureau maakt Simons met de partijnaam inbreuk op het merkrecht op de naam 'Artikel 1', dat de organisatie in 2007 liet vastleggen voor de Benelux.

Art.1 vroeg Simons op 30 december in een brief om een andere naam te kiezen voor haar partij. Na het uitblijven van haar reactie besloot directeur Cyriel Triesscheijn om woensdag via een merkrechtenbureau een zogenoemde inbreukprocedure te starten.

"We procederen niet graag, maar als mevrouw Simons niet reageert, zien we geen andere mogelijkheid," zegt Triesscheijn tegen NU.nl. Volgens Triesscheijn is inbreuk gepleegd in juridische zin, maar zou de naam Artikel 1 ook niet verbonden moeten zijn aan één partij.

"We denken dat het strategisch niet verstandig dat ze deze naam kiest voor haar partij. Artikel 1 zou boven de partijen moeten staan en onpartijdig moeten zijn," zegt Triesscheijn. De naam verwijst naar het eerste artikel van de Nederlandse grondwet dat discriminatie op grond van bijvoorbeeld ras, religie of geslacht uitsluit, het zogenoemde gelijkheidsbeginsel.

Denk

Het merkrechtenbureau dat Art. 1 in de arm nam, heeft Simons opnieuw verzocht de naam van haar partij te veranderen. De organisatie hoopt dat beide partijen er onderling alsnog uitkomen en dat een gang naar de rechter kan worden voorkomen.

Simons stapte op 24 december uit de politieke partij Denk en wil met haar eigen partij Artikel 1 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart.