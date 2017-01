Tweede Kamerleden willen uitleg over verklaringen informant in zaak douanier

'Paul' vertelde vrijdag in EenVandaag over grote hoeveelheden cocaïne die het land in zouden worden gesmokkeld met medeweten van de politie.

Kamerleden Kees Verhoeven (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP) dienen kamervragen in. "Ik wil alle details boven water om zeker te weten dat de politie niet zijn boekje te buiten is gegaan," aldus van Nispen

Tips drugs

De Amsterdamse informant 'Paul' is naar eigen zeggen onderdeel van een drugskartel in de Colombiaanse stad Medellin, waar hij woont. Daarnaast geeft hij aan de Nederlandse geheime politie Team Criminele Inlichtingen (TCI) tips over drugs die van Zuid-Amerika naar Nederland worden vervoerd.

Volgens de informat laat de politie met opzet containers met cocaïne door. "Ze weten wat er aankomt, maar een deel ervan nemen ze niet in beslag. Terwijl ze niets mogen doorlaten", zei hij vrijdag tegen EenVandaag.

Douanier G.

Aanvankelijk werd 'Paul' door de TCI ingezet als informant in de zaak van douanier G.. De van corruptie verdachte douanier G. (56) zit vast omdat hij tegenover de rechtbank heeft toegegeven dat hij bereid was in ruil voor 25.000 euro gevoelige informatie te verstrekken over de werkwijze van de douane in het Rotterdamse havengebied.

Tegen de man is door het Openbaar Ministerie zestien jaar gevangenisstraf geëist wegens het doorlaten van containers met cocaïne. Daarvoor zou hij miljoenen euro's hebben ontvangen.