Hugo Borst en Carin Gaemers krijgen Machiavelliprijs voor manifest ouderenzorg

Volgens de jury hebben zij met hun manifest politieke geschiedenis geschreven door in recordtempo het onderwerp uit de politieke sfeer vandaan te halen.



In het stuk stellen Borst en Gaemers dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen structureel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De moeder van Borst zit in een verpleeghuis en Gaemers' moeder zat ook in zo'n instelling.

Borst en Gaemers kwamen met tien punten om de ouderenzorg te verbeteren. Dit sprak veel mensen aan en ook de tot voor kort verdeelde politieke partijen. Deze riepen verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vervolgens op puntsgewijs in te gaan op het manifest.

De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Vorig jaar kreeg de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de prijs. RTL, burgemeester Eberhard van der Laan en eurocommissaris Neelie Kroes wonnen de prijs eerder ook.

De uitreiking is 8 februari. De Stichting Machiavelli reikt de prijs dan voor de 28e keer uit.