Van der Steur wist sinds dinsdag over reis verdachte aanslag Berlijn

De Nederlandse autoriteiten waren vrijdag al op de hoogte gesteld dat de in Italië doodgeschoten Amri een Nederlandse sim-kaart bij zich had. Maar pas op dinsdag werd duidelijk dat hij in ons land daadwerkelijk op camerabeelden te zien was.

Van der Steur schrijft dat donderdag aan de Tweede Kamer. Amri zou woensdag 21 december in Nijmegen zijn geweest.

Buitenlandse media meldden woensdag als eerste dat de reis die de Tunesiër na de aanslag maakte door Nederland had gevoerd. Het Openbaar Ministerie bevestigde later op de dag dat Amri hoogstwaarschijnlijk in Nijmegen is vastgelegd door camera's.

De Tweede Kamer had opheldering gevraagd. Kamerlid Kees Verhoeven (D66) vroeg zich af waarom Van der Steur niet zelf met het nieuws was gekomen. "Het zou helpen als we zulke berichten niets steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen. Of wist de minister er niets van van?", aldus Verhoeven.

Analyseren

Minister Van der Steur laat verder weten dat de vondst van de simkaart aanleiding was voor het opvragen en analyseren van camerabeelden op de stations van Zwolle en Nijmegen. Medewerkers van Vodafone hadden de gratis simkaart die Amri had namelijk op die plekken uitgedeeld.

Op de woensdag dat Amri waarschijnlijk in Nederland was, werd duidelijk dat hij van de aanslag werd verdacht. Duitsland vaardigde daarop een Europees aanhoudingsbevel uit. Ook stond Amri gesignaleerd. Volgens Van der Steur waren de Nederlandse politie, marechaussee en het OM mede op basis hiervan alert op Amri.

Signalen

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het bizar dat er serieuze signalen waren dat Amri in Nederland was geweest "maar de minister hierover pas dagen later is geïnformeerd". Uit de brief maakt ze op dat informatie tijdig internationaal is gedeeld. Ze noemt het echter "onbegrijpelijk" dat het OM de informatie binnen Nederland niet heeft gedeeld met de bewindspersoon.

Kamerlid Kees Verhoeven van D66 heeft nog steeds vragen. "Met name waarom terreurverdachten en betrokkenen via of naar Nederland lijken te reizen. Ook na aanslagen in Parijs en Brussel was dat het geval. Het belang van goede samenwerking tussen Europese diensten blijkt eens te meer", aldus Verhoeven.